Inhalt

Joe kommt in der Erzählung ihrer intimen Lebengeschichte zu den letzten Kapiteln. Ihr fürsorglicher Zuhörer Seligman erfährt, dass sie von Jerôme ungewollt schwanger geworden ist. Nach der Geburt ihres Sohnes will sie ihr Liebesleben bereichern, indem sie sich auf neue Affären einlässt. Ihre Suche nach immer extremeren Praktiken entwickelt sich allmählich zur Sucht und gipfelt schließlich in einer Katastrophe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Charlotte Gainsbourg (Joe)

Stellan Skarsgård (Seligman)

Stace Martin (Joe als junge Mädchen)

Shia LaBeouf (Jerôme)

Christian Slater (Joes Vater)

Jamie Bell (K)

Uma Thurman (Mrs. H)

Willem Dafoe (L)

Connie Nielsen (Joes Mutter)

REGIE und DREHBUCH

Lars von Trier

KAMERA

Manuel Alberto Claro