kreuz und quer Christenverfolgung

Wo das Christentum seit fast 2000 Jahren Kultur und Gesellschaft mitgeprägt hat, kämpft es heute um seine Existenz: Die britische Journalistin Jane Corbin reist durch Länder des Nahen Ostens, wo hunderttausende Christen von islamistischen Kampf- und Terrormilizen in den vergangenen Jahren verfolgt, vertrieben oder getötet wurden. Corbin spricht mit Folteropfern, Familien und mit Mönchen, die in einem der ältesten Klöster der Welt - an der Grenze zum "IS-Kalifat" - gemeinsam mit Flüchtlingen ausharren. Eine Dokumentation, die die dramatische Situation der Christen in der umkämpften Region vor Augen führt.