Report

Wie gut hat der ehemalige Wirtschaftsprofessor und Parteichef der Grünen bisher in sein Amt gefunden und wo liegen die Herausforderungen dieser Präsidentschaft? Alexander Sattmann und Ernst Johann Schwarz analysieren die ersten Monate Van der Bellens in der Hofburg. Susanne Schnabl spricht mit dem Bundespräsidenten über sein Amtsverständnis, seine Einschätzung der internationalen Entwicklungen und sein Verhältnis zur Bundesregierung.

In Österreich haben überdurchschnittlich viele Türkinnen und Türken für die von Präsident Erdogan gewünschte Verfassungsänderung gestimmt.

Gerade junge türkischstämmige Österreicherinnen und Österreicher haben sich im Wahlkampf engagiert, auch wenn sie gar nicht stimmberechtigt waren. Warum beschäftigt sie die türkische Politik so sehr, obwohl sie hier leben und auch ihre Zukunft in Österreich planen? Yilmaz Gülüm und Eva Maria Kaiser analysieren.

Seit zehn Jahren sind die sogenannten 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich legal tätig.

Vor allem Frauen aus osteuropäischen Staaten kümmern sich rund um die Uhr um pflegebedürftige Menschen in deren gewohnter Umgebung. Viele Familien wüssten nicht, was sie ohne sie machen würden. Doch viele Betreuerinnen werfen einigen der Agenturen, die sie an die Familien vermitteln, Ausbeutung und unseriöse Praktiken vor. Braucht es mehr Qualitätssicherung und Kontrolle? Monika Feldner-Zimmermann berichtet.