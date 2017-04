Newton Service für eine Raffinerie

Eine Industrieanlage, so groß wie das Fürstentum Monaco. Wer schon mal zum Flughafen Wien gefahren ist, kennt sie vom Vorbeiflitzen. Die Raffinerie Schwechat ist eine der größten Anlagen in Europa. Ohne die Raffinerie in Schwechat würde Österreich stillstehen, würden Menschen frieren, Flugzeuge nicht abheben und ganze Industriezweige mangels Rohstoffen zusperren müssen. Und so wie jedes Auto sein „Pickerl“ haben muss, braucht auch eine Raffinerie eine regelmäßige Inspektion und Service, den sogenannten Turnaround.



Alle sechs Jahre muss so eine Generalüberholung durchgeführt werden. Dafür wird der riesige Industriekomplex heruntergefahren, die Anlagen werden zerlegt, gereinigt, instandgesetzt, wieder zusammengebaut und überprüft. Gerade vier Wochen Zeit haben die mehr als 3.000 Arbeiter, um die Anlagen, Behälter und Rohre vom Schmutz zu befreien und auf Mängel zu untersuchen. Jeder Handgriff, jede Untersuchung ist genau geplant und an einen strengen Zeitplan gebunden. Denn die kleinste Verzögerung würde die Energieversorgung zum teuren Kraftakt werden lassen.

Trotz zweijähriger Vorbereitung hält jeder Turnaround ein paar unliebsame Überraschungen parat. Auch dieses Mal ist es nicht anders. Im Herz der Raffinerie, der sogenannten Rohöldestillationsanlage, haben die Arbeiter Risse im Mauerwerk des Ofens entdeckt. Mit solchen Schäden hat niemand gerechnet. Nun müssen Spezialisten und das notwendige Material organisiert werden, damit die Reparaturen zügig beginnen können. Für „Newton“ begleitet ein Team dieses Wettrennen gegen die Zeit. Es bleibt bis zum Ende spannend.



Gestaltung: Roland Aßmann/West4Media

Moderation: Matthias Euba