heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

In Österreich sterben jedes Jahr 250 Menschen durch Radon, das natürlich im Boden vorkommt und im Freien harmlos ist. Steigt das radioaktive Edelgas aber durch die Keller in Wohnräume auf, wird es eingeatmet, und ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Ernst genommen wird die unsichtbare Gefahr dennoch nicht. Eine neue EU-Richtlinie soll das jetzt ändern. Ein Bericht von Andrea Ferstel.

Auftauwunder

Lust auf Steak, Fisch oder gebratene Hühnerbrust? Klar, aber meist hat man die köstlichen Teile im Tiefkühler - genau dann, wenn Sie sie am liebsten in die Pfanne werfen würden. So ein Steak braucht aber mindestens 1 Stunde, bis es einigermaßen Raumtemperatur hat, wenn nicht länger. Ein Erfinder hat sich die klassische Physik zunutze gemacht, damit Ihr tiefgekühltes Gustostück in nur 25 Minuten zubereitet werden kann. Ob es das Geld wert ist? Andrea Frey mit dem Test.