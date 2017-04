heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Weine entstehen nicht von selbst, Weine werden gemacht. So kommen sehr individuelle Tropfen ins Glas, die eben die Handschrift der Winzer in sich tragen. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, wie Wein schmecken soll. Eines ist es jedoch immer, ein Handwerk, das sehr viel Erfahrung braucht.

In einem Wildreservat in Simbabwe begleitete Kameramann Kim Wolhuter eine wildlebende Geparden-Familie fast zwei Jahre lang. Wie Geparden-Jungen aufwachsen und welchen Gefahren sie ausgesetzt sind, kann man in einem spannenden Universum hautnah und aus nächster Nähe miterleben. Das Filmprojekt kam nur zustande, weil der Wildtier-Kameramann und Naturschützer das Vertrauen des Geparden-Weibchens erlangt hatte. Als sie Junge bekam, entstanden eindrucksvollen Bilder.

CliniClowns Promi Comedy Parade

Seit mehr als 20 Jahren gibt es in Österreich die CliniClowns.

Sie erleichtern in mittlerweile 55 Spitälern und Geriatrie-Zentren Österreichs Patienten den Krankenhausaufenthalt und fördern so deren Geneseung. Sie führen rund 1700 Spitalsvisiten im Jahr durch und ihr Motto lautet "Lachen hilft" - deshalb findet alljährlich eine Benefiz Promi ComedyParade statt, so auch gestern.