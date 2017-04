Thema

„Bei zwei Grad minus sind die Früchte kaputt“, weiß Jungbauer Josef Singer. Mit brennenden Strohballen und Parafin-Kerzen versucht er, das zu verhindern. Auf dreizehn Hektar bauen er und seine Familie in der Steiermark Äpfel, Birnen, Zwetschken, Marillen und Erdbeeren an. Schon im letzten Jahr sind 70 Prozent der Ernte ausgefallen.

Der benachbarte Winzer Franz Gruber hat 2016 fast die ganze Ernte verloren: „Wenn das jetzt wieder passiert, ist unsere Existenz ernsthaft gefährdet“. Den Kälteeinbruch des Vorjahres hatte er als Jahrhundertereignis abgetan. Was der Frost bei den beiden Bauern in der kältesten Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag tatsächlich angerichtet hat und ob ihre Schutzmaßnahmen erfolgreich waren, berichten Christoph Seibel und Christian Zechner.

Als sich ein Zeuge meldet, der eine massive Schlägerei beobachtet haben will, beginnen sie auf eigene Faust zu recherchieren und erreichen, dass der Fall neu aufgerollt wird. „Wichtige Beweismittel wurden der Staatsanwaltschaft von der Polizei bis heute nicht übermittelt,“ sagt Phillip Wolm, Anwalt der Familie L.. Christoph Bendas und Niklas Lercher recherchieren, was hinter den Vorwürfen steckt.

Wenn am Sonntag der 34. Vienna City Marathon über die Bühne geht, ist auch der 36jährige Jan Chlebovec am Start. Jeder seiner Schritte steht für den weiten Weg, den er zurücklegen musste, um im alltäglichen Leben wieder Fuß zu fassen. Herr Chlebovec war obdachlos. Bei „VinziRast“ hat er wieder ein Zuhause und eine Perspektive für ein neues Leben gefunden.

Erwin Steinhauer dreht die Zeit zurück

„Für dich dreh ich die Zeit zurück“, heißt der neue Fernsehfilm mit Erwin Steinhauer, der am kommenden Mittwoch in ORF2 ausgestrahlt wird. Der renommierte österreichische Schauspieler spielt darin einen Mann, der für seine an Alzheimer erkrankte Ehefrau die Siebziger Jahre wieder aufleben lässt. „Wenn man seit 40 Jahren verheiratet ist und einen Menschen so sehr liebt, dann stellt sich ja gar nicht die Frage, ob man alles für ihn tut oder nicht“, sagt der 65jährige Wiener.