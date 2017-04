ORF-Premiere: Kinofilm in zwei Teilen: Nymphomaniac 1 ("Nymphomaniac 1")

Hochkarätig besetzes, monumentales Erotik-Drama von Lars von Trier. Charlotte Gainsbourg vertraut Stellan Skarsgård ihre intimsten Geheimnisse an. In der Lebensgeschichte einer Nymphomanin haben zahlreiche internationale Stars wesentliche Rollen übernommen. Großartig gespielt, wuchtig inszeniert - einfach mitreißend!

Inhalt An einem kalten Winterabend findet der Junggeselle Seligman eine übel zusammengeschlagene Frau im Hinterhof. Er nimmt sie mit in seine Wohnung, um ihre Wunden zu versorgen. Joe, die sich als Nymphomanin bezeichnet, erzählt ihm vertrauensvoll ihre Lebensgeschichte. Von Kindheit an fühlte sie sich anders als die anderen. Bereits ihre ersten Erfahrungen mit Männern haben ihr die Hoffnung auf große Gefühle geraubt. Ihrem Verlangen folgend, sucht sie daher ein ausschweifendes Abenteuer nach dem anderen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Charlotte Gainsbourg (Joe)

Stellan Skarsgård (Seligman)

Stacy Martin (Joe als junges Mädchen)

Shia LaBeouf (Jerôme)

Christian Slater (Joes Vater)

Jamie Bell (K)

Uma Thurman (Mrs. H)

Willem Dafoe (L)

Connie Nielsen (Joes Mutter)

REGIE und DREHBUCH

Lars von Trier

KAMERA

Manuel Alberto Claro

Sehen sie morgen den zweiten Teil 'Nymphomaniac 2'

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch) ('Nymphomaniac 2' am 26. April, ORF2)