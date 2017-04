Sturm der Liebe Teil 2673

William hat Gewissensbisse. Es wurmt ihn mittlerweile sehr, Clara unterstellt zu haben, dass sie ihn verlassen will. Nachdem sich William bei Clara aufrichtig für sein Misstrauen entschuldigt hat, überrascht er seine Braut mit dem Vorschlag, schon am nächsten Tag in Las Vegas zu heiraten. Überrumpelt sagt Clara zu, ohne lange zu überlegen, schon bald aber stellen sich massive Bedenken bei ihr ein. Unterdessen erlebt David am Morgen nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Anja ein böses Erwachen.