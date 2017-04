ZIB 2

Wiens Planungsstadträtin Maria Vassilakou überlässt die Entscheidung über das Heumarkt-Projekt den Gemeinderäten ihrer Partei. Sie sollen somit nach eigenem Gutdünken über die entsprechende Flächenwidmung abstimmen. Die internen Reibereien bei den Grünen sind damit nicht ausgestanden. Projektgegner übten am Dienstag harte Kritik an Vassilakous Vorgangsweise. Sie wollen nun in den nächsten Tagen weitere Schritte überlegen.

Deutschland vor der Wahl

In knapp fünf Monaten wählt Deutschland und es ist einiges im Aufbruch. Vor allen zeigen sich immer wieder Verschiebungen in der Wählergunst. Der anfänglich überraschende Hype um Martin Schulz von der SPD ist deutlich abgeebbt, Angela Merkel setzt sich in Szene und punktet damit für die CDU, bei ihrer streitbaren Schwester CSU kann Horst Seehofer nicht loslassen, und die zuletzt erfolgsverwöhnte AfD knickt in der Wählergunst ein und hat nun auch noch ihre Partei-Chefin quasi abserviert. Die nächsten Monate bis zur Bundestagswahl dürften noch spannend werden. Dazu eine Schaltung zu Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.