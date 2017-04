Der Winzerkönig Blinde Eifersucht

Die Stimmung in Rust ist angespannt: Der Verlust seines Sohnes und die Gewissheit, dass Thomas Pauls Vater ist, macht Georg große Probleme.



Rasend wird Georgs Eifersucht auf Thomas, als er in den Rieden eine "Familienidylle" rund um seinen Gegenspieler beobachten muss, in deren Mitte Paul sitzt. Er reagiert mit der Klage auf Rückzahlung der Unterhaltszahlungen für Paul über 20 Jahre und fordert eine gigantische Summe.



Thomas sieht sich mit dieser Forderung einmal mehr in seiner Existenz gefährdet.



Koproduktion ORF/ARD