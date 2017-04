heute leben

Babesiose beim Hund | Start in die Gartensaison | Deko Gartentrends | Medizin: Stammzellenforschung | Rekorde - Einzigartig in Wien | Elisabeth Engstler besucht die dänische Botschaft | Austrian Hairdresser Awards 2017 | Stargäste: Fantasy

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Babesiose beim Hund Leider hat das Frühjahr nicht nur seine Sonnenseiten. Mit den wärmeren Temperaturen kommen auch wieder die Zecken. Die sind nicht nur für den Menschen gefährlich, sondern auch für unsere Hunde. Infektionskrankheiten, wie die Babesiose oder auch Hunde-Malaria genannt, können beim betroffenen Tier zum Tod führen.



Studiogast: Tierärztin Mag. Viktoria Dobretsberger aus Mattersburg im Burgenland

Start in die Gartensaison Der April wird heuer wirklich seinem Ruf gerecht, in dem er macht was er will. Trotzdem scharren die Hobbygärtnerinnen und Gärtner schon in den Startlöchern. Unser Reporter Jan Matejcek hat sich in dieser Woche ganz dem Thema Garten- und Terrassengestaltung verschrieben.

Deko Gartentrends Unsere Einrichtungsexpertin Alexandra Zuckerstätter präsentiert uns heute die neuesten Trends rund um den Garten oder die Terrasse. Beginnend bei den Trendfarben, denn eines ist absolut klar: es wird bunt im Garten und auf Terrassen, bis hin zu kleinen Accessoires für den Outdoor Bereich.

Medizin: Stammzellenforschung Wenn ein Mensch an Leukämie - also Blutkrebs - erkrankt, dann kann die normale Blutbildung nicht mehr stattfinden. Ausser Kontrolle geratene, bösartige Leukämiezellen verdrängen die gesunden Blutstammzellen. Doch Leukämie kann in vielen Fällen geheilt werden, wenn ein passender Stammzellenspender gefunden wird.



Im Studio dazu: Univ. Prof. Agathe Rosenmayer

Hämatologin,

Stammzell-Spender Datei

Meduni Wien

Spendenkonto Stammzellspende

AT52 2011 1404 1010 9600



STAMMZELL - SPENDER DATEI

MEDUNI WIEN - pro leukämie

Univ. Prof. Dr. Agathe Rosenmayr

Klinik f. Blutgruppenserologie und

Transfusionsmedizin, Meduni-Wien

Währinger Gürtel 18, 1090 Wien

Tel. +43 - 1 - 40400 - 53150

Tel. +43 - 664 - 358 36 11

mailto:agathe@rosenmayr.at

Rekorde - Einzigartig in Wien Wien ist speziell. Wie speziell zeigt das Buch "Einzigartig in Wien" in dem sich Historiker auf die Suche nach Rekorden der Hauptstadt gemacht haben.



Buchtipp:

Einzigartig in Wien

von Marliese Mendel/ Peter Autengruber

Styria Verlag

Elisabeth Engstler besucht die dänische Botschaft „Der Diplomat“, das unbekannte Wesen. Ausgestattet mit Diplomatenpass, CD-Autokennzeichen und Immunität erscheinen die Repräsentanten vieler Staaten beinahe als unnahbar. Dass dies ganz und gar nicht so sein muss, dass beweist uns heute Elisabeth Engstler, sie ist „zu Besuch“ in der dänischen Botschaft, und dort erlebt sie eine große Überraschung.

Austrian Hairdresser Awards 2017 „heute leben“ berichtet wer mit welcher Frisur Trends setzt und wer die Preise gewonnen hat.

Stargäste: Fantasy Zwanzig Jahre, sind eine gute Zeit, um Bilanz zu ziehen. Vor allem dann, wenn man als Künstlerduo bereits so lange gemeinsam Musik macht. Das deutsche Schlagerduo Fantasy hat jetzt aus diesem Grund eine Jubiläums-CD rausgebracht und mit dem Titel "Bonnie und Clyde" gehen sie im Oktober auch in Österreich auf Tour.