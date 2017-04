Bewusst gesund - Das Magazin

Stressfraktur – falsches Lauftraining schadet den Knochen

Am Sonntag 23.4.2017 findet der 34. Wiener City Marathon statt. Zehntausende Profi-und Hobby-Läufer haben sich in den letzten Monaten intensiv auf dieses Großereignis vorbereitet und mehrmals die Woche hart trainiert; manchmal unter Schmerzen. Neben Muskelkater oder Gelenkprobleme kann zu intensives Training auch die Knochen belasten. Es gibt Knochenbrüche, die nicht durch Gewalt von außen auftreten, sondern durch eine Überlastung des Knochens über einen längeren Zeitraum. Sie heißen je nach Ausprägung Knochenmarksödem, Ermüdungsbruch oder Stressfraktur. Die Wiener Internistin und Osteoporose-Expertin Afrodite Zendeli hat jetzt in einer wissenschaftlichen Studie Stressfrakturen bei jungen Sportlern und Rekruten untersucht. Im Vergleich zu gesunden Testpersonen zeigen sich Unterschiede in der mikroskopischen Struktur der Knochen.



Gestaltung: Sylvia Unterdorfer