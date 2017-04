Die Barbara Karlich Show Wir sind die digitalen Pensionisten

Christine, 69, Volksschullehrerin in Pension aus Wien,

hat bereits beruflich mit dem Computer gearbeitet, allerdings nur sehr bedingt. "Ich will aber auch im Alter mit der Zeit gehen und deshalb besitze ich heute Smartphone, Tablet und einen Computer." Das Internet nutzt sie in erster Linie als Informationsquelle. "Ich habe sogar meine alten Lexika entsorgt, da im Internet alle Informationen jederzeit abrufbar sind." An den ersten Tag mit ihrem Tablet erinnert sie sich nur ungern: "Ich bekam einen Heulkrampf, weil ich an der Bedienung gescheitert bin. Heute habe ich es aber weitgehend unter Kontrolle."