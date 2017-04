Bürgeranwalt

Diesmal geht es um Cannabis in Medikamenten, einen Streit mit einer Spitals-Haftpflichtversicherung und ein flugunfähiger Pilot kämpft mit seiner Berufsunfähigkeitsversicherung.

Vor allem bei neuropathischen Erkrankungen und bei Krebspatienten wird Cannabis in Medikamenten erfolgreich eingesetzt. Doch es gibt zahlreiche bürokratische Hürden zu überwinden, um einen Kostenersatz von den Krankenkassen zu bekommen, kritisiert Volksanwalt Dr. Kräuter.

Als Kind erkrankte Daniela F. an einer Gehirnhautentzündung. Weil ihr die Ärzte im Spital eine falsche Infusion verbreicht hatten, ist sie seither körperlich eingeschränkt. Obwohl es ein schriftliches Haftungsanerkenntnis der Versicherung des Spitals gibt, für alle Folgen der Fehlbehandlung aufzukommen, weigert sich jetzt die Versicherung, für bestimmte Kosten zu bezahlen.

FLUGUNFÄHIGER PILOT

Herr M. ist Hubschrauberpilot beim Bundesheer, darf seit 2014 aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fliegen.



Er muss am Schreibtisch arbeiten und verdient deshalb weniger. Genau für so einen Fall hatte er in der Vergangenheit eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Doch die Versicherung weigert sich zu zahlen.