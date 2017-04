Zeit im Bild

Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind in der Stichwahl – dazu eine Live Schaltung nach Paris / Europa erleichtert über den Ausgang des ersten Wahlgangs / EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn sucht eine neue Form der Beziehungen zur Türkei / Die Länder wollen gegen illegale Doppelstaatsbürgerschaften vorgehen / Sanierungsplan für die Alitalia. Die Angestellten müssen Lohnverzicht in Kauf nehmen / Die Plattenfirma „Capitol Records“ wird 75 Jahre alt / Neues Zentrum für Gendermedizin in Niederösterreich