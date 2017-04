Schauplätze sind u.a. das Royal Thai Cuisine Institute in Bangkok, die berühmte Tempelanlage Wat Pho, der 100 Jahre alte Klong Suan Markt außerhalb der Stadt, die Nang Dan Parade in der südthailändischen Stadt Nakhon Si Thammarat, die bezaubernde Kanallandschaft von Surathani, eine Biofarm im Hinterland und schließlich das Wasserfest Songkran in der thailändischen Hauptstadt.



