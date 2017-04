Country Strong ("Country Strong")

Einfühlsam dramatischer Blick hinter die Kulissen des Showgeschäfts. Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow will sich als erfolgreiche Country-Sängerin ihr Comeback nach der Entziehungskur hart erarbeiten. An Konkurrenzdruck und Beziehungsproblemen droht sie jedoch erneut emotional zu zerbrechen. Deutsch/Englisch!

Während sie sich in einer Entzugsklinik aufhält, lernt der ehemalige Country-Star Kelly Canter (GWYNETH PALTROW - "IRON MAN") den talentierten Songschreiber und Sänger Beau Hutton (GARRETT HEDLUND - "TRON") kennen. Kelly beginnt eine Affäre mit dem aufstrebenden jungen Mann und nimmt ihn unter ihre Fittiche. Gemeinsam arbeiten sie an seiner Karriere und ihrem Comeback. Als sie zusammen mit Kellys Manager und Ehemann James (Country-Superstar TIM McGRAW) auf Tour gehen, führt das zu einigen Komplikationen. Erst recht, als auch noch das attraktive Nachwuchstalent Chiles Stanton (LEIGHTON MEESTER - "GOSSIP GIRL") dazustößt.

Liebe, Starruhm und Suchtkrankheit treffen in diesem hochemotionalen Musikdrama "Country Strong" aufeinander. Bereits im Vater-Tochter-Drama "Duets"(2000) an der Seite von Huey Lewis stellte Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") ihr Gesangstalent unter Beweis. Zehn Jahre später spielt Paltrow eine abgehalfterte Country-Sängerin, die mit privaten und beruflichen Turbulenzen zu kämpfen hat und holte sich für ihre Gesangsperformance eine Nominierung für den "Satellite Award". Der Song "Coming Home" wurde überdies für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert