Zurück zur Natur Bad Ischl

Maggie Entenfellner ist noch einmal im traumhaften Almengebiet über dem traditionsreichen Kurort Bad Ischl unterwegs. Auf der entlegenen Rettenbachalm haben sich Marianne und Heinz Neuhauser ihren Traum vom Leben in der Natur erfüllt. Ludwig Gratzer schnitzt in seiner Werkstatt Knöpfe, Schmuckstücke und Jagdmessergriffe aus Hirschhorn. In der imposanten Villa Rothstein wohnen und arbeiten Susanne Niedermayr und Johannes Stadler, die sich sagenumwobenem Werkzeug aus Kupfer widmen.