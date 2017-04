Zurück zur Natur Bad Ischl

Maggie Entenfellner ist diesmal im traumhaften Almengebiet über dem traditionsreichen Kurort Bad Ischl, das in der kalten Jahreszeit fast ganz den Einheimischen gehört. Auf der entlegenen Rettenbachalm haben sich Marianne und Heinz Neuhauser ihren Traum vom Leben in der Natur erfüllt. Marianne zeigt, wie sie köstliche Mohnnudeln und eine gesunde Ringelblumensalbe selbst zubereitet. Bei Kleinbäuerin Anneliese Gratzer wird frische Bauernbutter hergestellt, während ihr Mann Ludwig in seiner kleinen Werkstatt Knöpfe, Schmuckstücke und Jagdmessergriffe aus Hirschhorn schnitzt. In der imposanten Villa Rothstein wohnen und arbeiten Susanne Niedermayr und Johannes Stadler, die sich sagenumwobenem Werkzeug aus Kupfer widmen, ihm werden wahre Wunderkräfte nachgesagt. Jörg Schauberger, der Enkelsohn des Naturforschers Viktor Schauberger, erzählt von den geheimnisvollen Erfindungen - wie zum Beispiel einem Kupferpflug - seines berühmten Vorfahren, der bereits Ende der 40er-Jahre die erste österreichische Öko-Bewegung mitbegründet hat. Und das Kupfer-Werkzeug wird auch gleich im "Grünen", in einem Glashaus voll blühender Frühlingsboten ausprobiert. Maggie besucht zudem eine wunderschön restaurierte Almhütte - ohne Strom, aber mit herrlichem Blick auf die umliegenden Wiesen und Berge des Salzkammerguts.