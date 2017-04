Biogärtner Karl Ploberger eröffnet die Gartensaison im 13. Wiener Gemeindebezirk, in Hietzing und ist zu Gast bei Monika Pral. Auf nur 400 m² erwartet ihn dabei ein wahres Schmuckkästchen und viel mehr Garten als man denken würde.

Den Beginn machten 50 alte Obstbäume, ein Hasenstall und ein Spielgarten für die Kinder. Nach und nach wurden Bäume und Sträucher gepflanzt und der Garten zu einem erweiterten Wohnraum, der direkt ans Wohnhaus anschließt. Möbliert ist er mit in Form geschnittenen Koniferen und Teppich bildenden Stauden. Dazwischen Kies und Steinflächen, kreisförmig aufgebaut und durch Staudenbeete verbunden. Für Rasen ist kein Platz, dafür aber für geschickt arrangierte Objekte, seien es Steine, verwittertes Holz, verrostetes Eisen oder Skulpturen und Plastiken.

Bevorzugte Pflanzen sind Hostas, Farne, Storchenschnabel, Euphorbien und Hortensien und auch Monika Prals Lieblingspflanze findet sich hier, nämlich die Bergenie.



Im Gartenkalender ist Vollfrühling, frühjahrsblühende Sträucher wie die Forsythie werden nun geschnitten, Blumenzwiebel, die im Garten verbleiben, werden gedüngt und wenn die Erde warm genug ist, können Kartoffel gelegt werden. In der Gartenpraxis stellt Karl Ploberger einige Kartoffelsorten vor, erklärt welche Voraussetzungen zum Pflanzen gegeben sein müssen und zeigt, wie man diese Nutzpflanzen im Garten und auch im Kübel richtig setzt.



Das Himmelschlüsserl ist der Sage nach das erste Mal dort gewachsen, wo dem Hl. Petrus durch ein Missgeschick sein Schlüsselbund vom Himmel auf der Erde fiel. Der Frühlingsblüher ist eine tolle Heilpflanze, Uschi setzt mit den Blüten des Himmelschlüsserls ihren Hl. Petrus-Likör an.