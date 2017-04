IM ZENTRUM Schicksalswahl in Frankreich – Wer wird Präsident?

Weichenstellung in Frankreich: Unter dem Eindruck neuen Terrors findet am Sonntag die erste Runde der französischen Präsidentenwahlen statt. 47 Millionen Franzosen sind aufgerufen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für François Hollande zu wählen. Diese Wahlen haben nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa größte Bedeutung. Wie wird die rechtsextreme Marine Le Pen abschneiden, die den Frexit will, also den Austritt Frankreichs aus der EU? Hat der konservative Republikaner François Fillon nach diversen internen Querelen noch Chancen? Schafft es der liberale Newcomer Emmanuel Macron? Oder kommt gar der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon in die Stichwahl? Was bedeutet der Ausgang am Sonntag für den entscheidenden Wahlgang am 7. Mai? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Josef Cap

Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses im Parlament, SPÖ



Harald Vilimsky

EU-Abgeordneter, FPÖ



Ulrike Guérot

Politikwissenschafterin, Donauuniversität Krems



François-Xavier d'Aligny

Banken-Experte



Joëlle Stolz

Journalistin





Aktuelle Änderungen vorbehalten!