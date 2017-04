Andy Holzer ist Extrembergsteiger und hat sechs der "Seven Summits" bestiegen. Und: Er ist blind. Der 50-jährige Osttiroler ist am Montag, den 3. April, begleitet von den Heeresbergsteigern Wolfgang Klocker und Clemens Bichler zu seinem dritten Versuch aufgebrochen, den Mount Everest zu besteigen.

Holzers Blindheit ist nur ein Aspekt seines Lebens.

Dass wir in einer Gesellschaft leben, die Defizite überbewertet, die sich an den Schwächen der Menschen orientiert und nicht an ihren Stärken, merkt jedes Kind schon an unserem Schulsystem.



Von seinen Eltern wurde Andy Holzer wie ein sehendes Kind erzogen, was er heute als eine der Ursachen seines erfolgreichen Lebens sieht. Geschickt hat er gelernt, sich an das Leben der Sehenden anzupassen - die blinde Welt interessiere ihn nicht, sagt er.