Österreich-Bild aus dem Landesstudio Salzburg Jagdfieber in Salzburg

SKRUPELLOSE GESCHÄFTE AUF KOSTEN DER TIERE ? Das Thema "Jagd" boomt in Salzburg. Jedes Jahr steigen die Besucherzahlen auf der Salzburger Jagdmesse "Hohe Jagd", eine der größten in Europa, und auch die Zahl jener, die die Jagdprüfung ablegen ist in Salzburg besonders hoch. Die Jagd ist allerdings nicht nur beliebt, sondern vor allem auch massiv umstritten. Zahlreiche Salzburger Jäger leisten sich sündteure Jagdreisen beispielsweise nach Südafrika, um dort, gut organisiert von Luxus-Lodges aus, afrikanisches Großwild zu schießen. Daran gibt es weltweit viel Kritik - aber nicht nur: Ausgerechnet Naturschutzorganisationen und Wildbiologen können dem umstrittenen Treiben in Afrika mittlerweile sogar etwas Positives abgewinnen, sozusagen als "notwendiges Übel". Die Wissenschaftler sagen nämlich, dass ein Teil der Millionenbeträge der Großwildjäger in Afrika auch gegen Wilderei und somit für den Artenschutz eingesetzt wird.