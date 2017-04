Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

Angriff aus dem Netz

Die Republik investiert wieder in das Bundesheer. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Abwehr von Internetangriffen auf unsere Verwaltungseinrichtungen. 300 IT-Experten sollen in den nächsten drei Jahren aufgenommen und knapp 50 Millionen Euro für Ausrüstung ausgegeben werden. Die Bedrohungen aus dem Netz nehmen zu. Das Bundesheer wehrt tausende Cyberangriffe pro Jahr ab. Maximilian Biegler hat sich angeschaut, wie die österreichische Cyber-Abwehr arbeitet.



Gast im Studio ist Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.