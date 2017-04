Pressestunde mit Mag. Thomas Stelzer, Landeshauptmann OÖ, ÖVP

Anfang April ist Thomas Stelzer als neuer Landeshauptmann von Oberösterreich angelobt worden. Er folgt Josef Pühringer nach, der 22 Jahre lang an der Spitze des Landes gestanden ist. Welche Projekte hat sich Stelzer, der als „ewiger Kronprinz“ galt, vorgenommen? Wie beurteilt er die Arbeit der schwarz-blauen Koalition in Oberösterreich? Wie stark sollen Landeshauptleute gegenüber dem Bund auftreten? Braucht es eine Neuordnung des Föderalismus? Und wer soll die ÖVP in die Nationalratswahl führen?



Die Fragen stellen:



Annette Gantner

„OÖ Nachrichten“



und



Matthias Schrom

ORF





Aktuelle Änderungen vorbehalten!