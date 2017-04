Monaco 110 Viva Las Vegas

Während Inge und Ulrich gemeinsam im siebenten Himmel schweben, ist es um das Liebesglück von Gianna und Thomas schlecht bestellt. Seit Thomas die geplante Hochzeit vor einer Woche abgesagt hat, will Gianna nichts mehr von ihm wissen. Schlimmer noch, sämtliche Polizisten haben in ihrem Lokal seither Hausverbot und Thomas muss in der Dienststelle schlafen. Während ihm langsam bewusst wird, was er verloren hat, bekundet der gutaussehende David Halström hartnäckig Interesse an Gianna.