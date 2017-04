Aus Neid wird der ehemaligen Bedienung Gundi (Uschi Glas) nach einem Karrieresprung übel mitgespielt. Der Einzige, auf den sie stets zählen kann, ist Tierarzt Sigi. Im malerischen St. Veit in Kärnten in Szene gesetztes, topbesetztes Melodram mit Peter Simonischek , der bei der heute stattfindenden Romy-Verleihung mit der Platin-Romy für sein Lebenswerk geehrt wird...

Inhalt

Seit ihrer Scheidung arbeitet Gundi als Kellnerin in einem Kärntner Gasthof. Große Sprünge kann sie mit ihrem Gehalt nicht machen. Deshalb ist sie froh, als ihr ein älterer Gast eine traumhafte Aufstiegschance bietet. Der vermögende Xaver Schönborn will, dass Gundi sein Gehöft leitet. So großartig sein Angebot auch ist, Gundi versteht nicht ganz, warum sie der attraktive Witwer so fördert. Das fragt sich auch Xavers zwielichtiger Schwiegersohn René, der die Pferde auf dem Gut beaufsichtigt, das Gundi managen soll.



Eine Koproduktion Lisa Film/ORF