Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:

Wild und würzig – der aromatische Bärlauch belebt die Frühlingsküche. In der Buckligen Welt setzt man auf den Apfel in Form von Brand und Most. In der Oststeiermark gibt es wieder das traditionelle „Grubenkraut“ und im Kärntner Lavanttal sind die Frühlingsenten unterwegs.

Antworten zur Gewinnfrage ... Wollen Sie uns Ihre Antwort per Mail schicken, dann mailen Sie uns hier

Wild wie Bär, würzig wie Lauch: Bärlauch in der Frühlingsküche. Ob wild aus der Natur oder aus dem eigenen Garten: In diesen Wochen ist der aromatische und würzige Bärlauch, der auch als gesundheitsfördernd gilt, in vielen Haushalten fixer Bestandteil der Frühlingsküche. So auch bei Seminarbäuerin Elisabeth Rauch aus dem steirischen Trössing: Sie präsentiert verschiedene Bärlauchrezepte - vom Wildkräutersalat über Palatschinken-Röllchen bis zu Nudeltaschen.



Kontakt:

Elisabeth Rauch

Seminarbäuerin

Trössing 42

8342 Gnas Rezepte

Apfel-Genuss. In der Buckligen Welt in Niederösterreich setzt die Obst-Most-Gemeinschaft auf regionale Äpfel - vom Apfelsaft über Apfelmost bis hin zu Hochprozentigem. Nun werden bei der Prämierung „Schnaps im Schloss“ in Katzelsdorf die besten Brände ausgezeichnet.



Kontakt:

Familie Kölbel

Kraxenberg 1

2851 Krumbach





Familie Posch

Blockhausheuriger

Unterdaneggerstr. 19

2620 Wartmannstetten

Im Entenmarsch. Im Kärntner Lavanttal züchtet die Familie Taferner die Lavanttaler Frühlingsenten, deren schmackhaftes Fleisch sehr begehrt ist. Dazu lernen Interessierte in Workshops, wie traditioneller Entenbraten richtig zubereitet wird.



Kontakt:

Johann und Herta Taferner

Pölling 5

9433 St.Andrä i. Lavanttal

Tel.: 04358/ 2011

Land-Schreiber. Bereits zum 15. Mal lädt der „Forum Land“-Literaturwettbewerb Autorinnen und Autoren ein, übers das Leben und die Menschen am Land zu schreiben. Eine Reportage über die Vorjahressieger und ein Blick hinter die Kulissen einer Jury-Sitzung.



Kontakt:

NÖ Bauernbund

Maria Haiderer

Ferstlergasse 4

3100 St. Pölten

Tel.: 02742/90202340



Bis zum 2. Juni können Gedichte und Geschichten zum neuen Thema "Durst" an das Forum Land gesendet werden.