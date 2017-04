Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Geisterflieger

Beim Beladen eines Flugzeugs mit Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung kommen zwei Männer damit in Kontakt und erleiden eine tödliche Dioxinvergiftung. Damit noch nicht genug - der Pilot des Flugzeugs ist ebenfalls mit dem Gift in Berührung gekommen. Bevor er das Bewusstsein verliert, schaltet er den Autopiloten ein. Herrenlos steuert die Maschine München an.



Koproduktion RTL/ORF