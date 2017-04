Die Barbara Karlich Show Ich habe Angst zu lieben

Es gibt jene, die sich Hals über Kopf in die Liebe stürzen. Andere wiederum haben Angst sich auf eine tiefer gehende Beziehung und Bindung einzulassen, denn wenn man liebt, kann man enttäuscht, verlassen und verletzt werden. Wieso sollte man also dieses Risiko eingehen?

Michael, 68, Referent in Pension aus Wien,

ist in Liebesbelangen ein ewiger Optimist. "Wenn man sich nicht traut, wird man immer alleine bleiben", lautet seine Devise. Die heutige Jugend ist in seinen Augen viel zu ängstlich und deshalb sind viele mit vierzig Jahren auch immer noch kinderlos. Selber hat er sich nie von Angst leiten lassen. Er war 41 Jahre verheiratet bis seine Frau vor etwa einem halben Jahr verstarb. Auch in seiner Ehe war nicht immer alles perfekt, aber deswegen aufgeben, war für ihn keine Option. "Jeder ist doch schon einmal enttäuscht worden. Angst zu lieben darf man deswegen aber nicht haben", ist er überzeugt.