heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Heilerde

Ein Hersteller preist seine Heilerde so an: Sie hätte eine „reinigende Wirkung“, unterstütze ernährungsbedingte Magen-Darmbeschwerden und binde auf natürliche Weise Schadstoffe aus der Nahrung. Doch was nimmt man da eigentlich wirklich zu sich? Der Beipackzettel gibt nur bedingt Auskunft. Im Punkt Zusammensetzung heiß es nur: „Heilerde; sonstige Bestandteile keine“.

„heute konkret“ ließ diese Heilerde von der Universität Graz genauer untersuchen Das Ergebnis war überraschend. In dem Medizinprodukt wurde das Schwermetall Blei und das Leichtmetall Aluminium gefunden. Beides sind Substanzen, die in höheren Dosen giftig sind. Patricia Aradi mit den Details.