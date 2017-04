heute leben

Schäden nach der Frost-Nacht | Aufräumarbeiten nach Wintereinbruch | Wahl in Frankreich | Michael Stavarič - Schriststeller | Circus- und Clownmuseum | Backen: Roggen-Sauerteigbrot | Jury Romy | Dancing Stars - backstage | Dancing Stars-Talk

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Schäden nach der Frost-Nacht Nach dem Temperatursturz mit heftigen Schneefällen hatten die Landwirtschaft heute Nacht mit einem weiteren Problem zu kämpfen: Frost, der vor allem in der Obst- und Weinwirtschaft enorme Schäden verursacht hat.

Aufräumarbeiten nach Wintereinbruch Aber nicht nur in der Landwirtschaft ist es zu Schäden gekommen - auch die Infrastruktur, wie zum Beispiel die Stromversorgung, hat gelitten. Durch die Schneelast, abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume ist es zu Stromausfällen gekommen. Unser Kollege Jan Matejcek hat heute ein Montageteam bei der Arbeit begleitet.

Wahl in Frankreich Dramatischer hätte das Wahlkampffinale in Frankreich nicht ausfallen können: Während gestern Abend die elf Kandidaten zu den letzten Kurzinterviews im französischen Fernsehen antraten, fielen auf den Champs-Elysées Schüsse. Schüsse auf Polizisten, auf der für die Republik so symbolträchtigen Prachtstrasse, das bleibt nicht ohne Einfluß auf die Präsidentenwahlen am kommenden Sonntag. Dazu begrüßen wir bei uns heute Andreas Pfeifer, Leiter der Zeit im Bild Außenpolitik.

Michael Stavarič - Schriftsteller Der Schriftsteller Michael Stavarič ist derzeit in aller Munde. Er hat gleichzeitig drei Bücher auf den Markt gebracht, darunter auch den Dialektband "In an schwoazzn kittl gwicklt" - und das, obwohl er selbst nur Hochdeutsch sprechen kann.

Circus- und Clownmuseum Morgen ist Weltzirkustag. Weltweit gibt es nur wenige öffentlich zugängliche Zirkusmuseen. Eines davon steht in Österreich. Wir haben das Circus- und Clownmuseum im Wiener Prater besucht, und Museumsdirektor Robert Kaldy-Karo hatte uns so einiges zu erzählen…

Backen: Roggen-Sauerteigbrot Brotbacken so wie früher, ohne chemische Konservierungs- und Backtriebmittel - immer mehr Menschen backen daheim ihr eigenes Brot und bei uns im Studio zeigt uns heute "Slow-Food"-Expertin Barbara van Melle, wie das geht.

Jury Romy Heute Abend um 19.15 Uhr ist sie auf ORF III in nahezu voller Pracht und Länge zu genießen, die Verleihung der Romy-Akademiepreise, die traditionell zwei Tage vor der großen Gala in der Hofburg übergeben werden. Wir haben jetzt schon die Höhepunkte der gestrigen Nacht im Grand Hotel, die für die Preisträger dem Vernehmen nach erst in den frühen Morgenstunden zu Ende gegangen ist.

TV-Tipp:

Morgen, 22.4.2017; 21:10 Uhr; ORF 2

Romy 2017 - Der Österreichische Film- und Fernsehpreis

Cancing Stars - backstage Es ist Freitag und wir werfen auch heute wieder einen kurzen Blick "backstage" zu unseren Dancing Stars.

Dancing Stars-Talk Nachdem wir kurz "backstage" zu den Dancing Stars geblickt haben begrüßen wir anschließend die Dancing-Queen 2012 Petra Frey und unsere Dancings-Stars-Expertin Dagmar Koller bei uns.