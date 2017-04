Mit jeder Menge bajuwarischem Wortwitz und liebenswerten Charakteren erzählt die Krimiserie "Monaco 110" vom ganz normalen Alltagswahnsinn auf einem Münchner Polizeirevier. Im Mittelpunkt stehen die langgediente Polizeihauptmeisterin Inge Aschenbrenner ('Bergdoktor'-Star Monika Baumgartner ) und ihr Sohn Thomas ( Markus Brandl - 'Die Bergretter'), der sich als neuer Dienststellenleiter entpuppt. Inges größter Wunsch, dass ihr 'Bubi' die Gianna, die fesche Besitzerin des "Principe", in den Hafen der Ehe führt, hat sich leider nicht verwirklicht. Dafür hat Inge in ihrem Kollegen Ulrich überraschendes Liebesglück gefunden...

Inhalt

Während Inge und Ulrich gemeinsam im siebenten Himmel schweben, ist es um das Liebesglück von Gianna und Thomas schlecht bestellt. Seit Thomas die geplante Hochzeit vor einer Woche abgesagt hat, will Gianna nichts mehr von ihm wissen. Schlimmer noch, sämtliche Polizisten haben in ihrem Lokal seither Hausverbot und Thomas muss in der Dienststelle schlafen. Während ihm langsam bewusst wird, was er verloren hat, bekundet der gutaussehende David Halström hartnäckig Interesse an Gianna.



DARSTELLER

Monika Baumgartner (Inge Aschenbrenner)

Markus Brandl (Thomas Aschenbrenner)

Isabel Scholz (Gianna Berluzzi)

Bernhard Conrad (Gerd Frühling)

Gilbert von Sohlern (Robert Dobner)

Georg Veitl (Ulrich Müd)

Tyron Ricketts (David Halström)

Markus Böker (Proxton)



Carsten Meyer-Grohbrügge

DREHBUCH

Karin Michalke

KAMERA

Florian Licht

MUSIK

Cress Mayer Weller