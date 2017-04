Es war eine Reise ins Ungewisse, zu der Napoleon am 19. Mai 1798 aufbrach. Tausende Soldaten, Matrosen und Wissenschafter gingen an Bord mehrerer hundert Schiffe, ohne das Ziel der Reise zu kennen. Das Ziel der Expedition: Ägypten.

Der fehlgeschlagene Eroberungsfeldzug

Doch der Eroberungsfeldzug sollte ein militärisches Desaster für den französischen Feldherrn werden. Eigentlich hätte es ein ruhmreicher Feldzug werden sollen, doch Ägypten, die „Wiege der Zivilisation“, ließ sich nicht so einfach erobern. Unbekannte Gefilde und Kulturen, der fremde Islam, Uneinigkeiten zwischen Soldaten und Wissenschaftern, endlose Schlachten und der Widerstand der einheimischen Bevölkerung machten dem General und seinem Gefolge das Leben schwer.



Das neue zweiteilige „Universum History“-Doku-Drama „Napoleon in Ägypten“ von Fabrice Hourlier (deutsche Bearbeitung: Caroline Haidacher) beleuchtet am Freitag, dem 21. und 28. April 2017, jeweils um 22.45 Uhr in ORF 2 diese Expedition und erzählt insbesondere die Geschichte der zwei jungen Wissenschafter Jean-Baptiste Prosper Jollois und Édouard de Villiers. Während der erste Teil der Produktion von Arte France, Doc Side Zed und Indigenes Productiones Napoleons Eroberung Ägyptens in den Mittelpunkt stellt, zeigt der zweite Teil die Entdeckung und wissenschaftliche Erschließung Ägyptens, die den Grundstein für eine neue Wissenschaftsdisziplin legte: die Ägyptologie.