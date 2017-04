Sturm der Liebe Teil 2671

Um Charlotte einen Gefallen zu tun, verschafft Werner ihrer Freundin Susan einen Job am Fürstenhof. Susan soll dort als Restaurantleiterin anfangen, sie möchte sich so einen Job aber lieber ehrlich verdienen. Erst bei einem gemeinsamen Ausritt mit Werner gelingt es Susan, sich wieder etwas zu entspannen. Indes werden Clara und Adrian endlich aus der eingeschneiten Romantikhütte befreit. Trotz der Nähe, die sich in dieser schweren Zeit zwischen den beiden entwickelt hat, scheinen sich ihre Wege vorerst zu trennen.