ZIB 2

Wie der Anschlag von Paris die Wahl entscheiden könnte

Nach dem Terroranschlag in Paris fahndet die Polizei nach möglichen Hintermännern. Als Angreifer wurde ein 39-jähriger Franzose identifiziert. Er soll gestern mit einem automatischen Gewehr das Feuer auf Polizisten eröffnet haben. Die Kandidaten François Fillon, Marine Le Pen und Emmanuel Macron haben ihren Wahlkampf wegen des Anschlags einen Tag früher beendet und verzichteten heute auf ihre Auftritte. Wie wird sich der Anschlag von Paris auf die Wahl am Wochenende auswirken? Dazu live in der ZiB2, der in Frankreich lebende, ägyptisch-deutsche Politologe Asiem El Difraoui.