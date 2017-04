Am Schauplatz Die Rache der Bakterien

Für „Am Schauplatz“ machte sich Reporter Alfred Schwarzenberger auf eine Reise durch Österreich. Er recherchierte in Schweine-, Rinder- bzw. Hühnerställen, um herauszufinden wie und warum Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt werden. Viele Jahrzehnte waren sie quasi ein Teil der Fütterung, heute hat aber ein deutliches Umdenken in der Landwirtschaft eingesetzt.