Der Winzerkönig Schockierende Wahrheit

Mit Baumeister Schmalvogels Hilfe bringt Georg Thomas Neubau des Weinkellers erfolgreich in Verzug. Anna, Thomas Tochter, und Paul, der Sohn Claudias verlieben sich ineinander. Claudia sieht das mit wachsendem Argwohn. Großwinzer Schnell hilft Thomas, seine Probleme mit Schmalvogel zu lösen. Thomas verbringt einen fast romantischen Nachmittag mit Petra Thaler, was Claudia, die beide zufällig beobachtet, gar nicht gefällt. Claudia eröffnet schließlich Thomas, dass Paul in Wirklichkeit sein Sohn und eine Beziehung Paul - Anna damit unmöglich ist.

Koproduktion ORF/ARD