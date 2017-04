STÖCKL.

Diesmal zu Gast im Nighttalk STÖCKL.: Nina Janousek alias Madame Nina. 36 Jahre lange betrieb sie das legendäre Nobel-Bordell „Ninas Bar“ in der Wiener Innenstadt. Unternehmer, Politiker und Künstler aus aller Welt trafen sich im Etablissement der gelernten Volksschullehrerin, um dort angeregte Stunden zu verbringen. Nun veröffentlichte die gebürtige Kroatin ihre pikanten Memoiren und erzählt, was sie in all den Jahren über Männer, Frauen, Sex und die Liebe gelernt hat.



Themen, denen sich auch Autorin Doris Knecht in ihrem aktuellen Roman widmet. In „Alles über Beziehungen“ schreibt die gebürtige Vorarlbergerin über Seitensprünge und entfesselte Triebe, aber auch über Loyalität und Freundschaft.



Regisseur und Schauspieler Otto Retzer gibt sich derzeit seiner Leidenschaft zum Tanz hin. Als „Dancing Star“ zeigt er im ORF-Ballroom, was er kann. Bekannt geworden ist er in seiner Rolle als Gastarbeiter Josip in der Erfolgsserie "Ein Schloss am Wörthersee“. Heute ist der gebürtige Kärntner, der in einfachen Verhältnissen aufwuchs, ein erfolgreicher Fernsehregisseur im deutschsprachigen Raum.



Auch den ehemaligen Schauspieler Michael Starkl hat es hinter die Kamera gezogen. Starkl, der aus der gleichnamigen österreichischen Gärtnerdynastie stammt, ist mit der erfolgreichen ORF-III-Serie „Gartenkult“, die er mit seinem Onkel Josef Starkl in der Hauptrolle produziert, zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.