heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Die Post bringt allen was, hat es vor nicht allzu langer Zeit geheißen. Gemeint waren damit Briefsendungen, Paketzustellungen und natürlich auch Werbeprospekte. Doch jetzt verschickt das Unternehmen sogar Produktproben an Haushalte - die Begründung, ich zitiere: „Weil wir Flugblatt-Empfängern wie Ihnen eine Freude machen möchten“. Aber das ist nicht ganz uneigennützig, berichtet Vanessa Böttcher.

Internet Verblödung

Das Internet führt zu einer Verblödung der Gesellschaft, die meisten Menschen betreiben in der digitalen Welt nämlich nur Unfug- also sie spielen etwa Spiele oder posten sinnlos Fotos von sich auf sozialen Plattformen. Das sind die Thesen des Investmentbankers und Buchautors Gerald Hörhan. Er sagt: Wer im Internet nur konsumiere, werde am Ende auf der Strecke bleiben, und die Mittelschicht werde durch die Digitalisierung sogar zerstört werden. Umstrittene Thesen von Gerald Hörhan.