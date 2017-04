heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

In Nordtirol kämpft man derzeit gegen den neuerlichen Wintereinbruch - in Osttirol hingegen ist es schon seit langem viel zu trocken: Vor allem im Lienzer Becken hat es seit Monaten weder geregnet noch geschneit. Jetzt hat die anhaltende Trockenheit erste Konsequenzen. In Oberlienz muss Wasser gespart werden. Es herrscht Waldbrandgefahr und die Bauern fürchten um ihre erste Aussaat.

Burgen üben eine gewisse Faszination aus und es gibt nur wenige dieser baulichen Geschichtsdokumente aus uralter Zeit, die auch heute noch bewohnt werden. Aus verständlichen Gründen eines gewissen Komfortbedürfnisses, der in unserer Zeit selbstverständlich geworden ist. Heidenreichstein im Waldviertel ist ein mächtiges Monument, in dem man sogar ganz gut leben kann. Erobert wurde dieses Kulturgut zu keiner Zeit.

Der gelernte Koch Sascha Exenberger hat viel von der Welt gesehen. Er war in Irland, Moskau und Neuseeland. Vor fünf Jahren hat der gebürtige Salzburger den Kochlöffel gegen ein Schweißgerät getauscht und ist in der Steiermark sesshaft geworden. Dort hat er seine Berufung gefunden.

Ziegen-Yoga

Ein Trend erobert seit ein paar Monaten die westliche Welt: Ziegen-Yoga! Ja, Sie haben richtig gehört, es ist kein Scherz. Angeblich gelangt man so noch tiefer in die Entspannung. Ob das nun einfach Geldmacherei ist oder ob noch etwas anderes dahintersteckt, wir haben eine Ziegenbesitzerin in Hölles in Niederösterreich besucht.