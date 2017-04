Pan Am Neue Grenzen

Die Crew reist nach Rom. Vor dem Abflug erfährt Dean, dass Colette um ihre Versetzung gebeten hat. An Bord lernt Colette einen mysteriösen, attraktiven Mann namens Omar kennen. Sie erklärt sich bereit, ihm die Stadt zu zeigen. Kate soll einem Kurier unbemerkt einen Behälter aus der Tasche stehlen. Um ihren Auftrag erfolgreich auszuführen, übt sie sich vorab im Taschendiebstahl. Indes muss Laura erfahren, dass sehr intime Fotos von ihr den Weg in eine Ausstellung gefunden haben. Sogar einen Käufer gibt es schon.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)