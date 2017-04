Zeit im Bild

Karl-Heinz Grasser muss wegen BUWOG-Verkauf vor Gericht, dazu eine Analyse im Studio / Großeinsatz gegen sogenannte Staatsverweigerer, zahlreiche Festnahmen / Die Lage nach dem Wintereinbruch in Ostösterreich entspannt sich / Die Chefin des Hauptverbandes Rabmer-Koller geht / Die Zahl der Antisemitischen Übergriffe ist auch im vergangenen Jahr gestiegen / Die Ausgangslage für den ersten Wahlgang in Frankreich am kommenden Sonntag / Facebook will die Gedanken seiner Nutzer lesen / Die Sopranistin Hilde Zadek erhält zahlreiche Ehrungen