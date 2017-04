Amtsübergabe in Niederösterreich. Live-Übertragung der Sitzung des Landtages

Nach fast 25 Jahren als Landeshauptmann übergibt Erwin Pröll offiziell das Amt an Johanna Mikl-Leitner. Sie stellt sich im Landtag der Wahl zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs. Danach steht ihre Angelobung auf der Tagesordnung.

Das ORF Landesstudio Niederösterreich überträgt die Landtagssitzung in einem Lokalausstieg in ORF 2/N ab 11.00 Uhr. Es moderieren Chefredakteur Robert Ziegler und Claudia Schubert.

Bis 14.25 Uhr