WELTjournal + Im Ghetto - Frankreichs Muslime erzählen

In Frankreich leben nach Schätzungen etwa fünf Millionen Muslime, die meisten von ihnen französische Staatsbürger. Genaue Zahlen gibt es nicht, da in Frankreich offizielle Befragungen zu ethnischer und religiöser Zugehörigkeit unzulässig sind. Im französischen Wahlkampf sind die Muslime immer wieder Thema und sehen sich nach den verheerenden Anschlägen einem steten Generalverdacht ausgesetzt.

Im WELTjournal+ besucht der französische Filmemacher François Chilowicz die Toulouser Vorstadt Mirail, ein typisches Beton-Viertel, in den 60er Jahren billig hochgezogen, um Wohnraum für die neuen Arbeitskräfte aus den Maghreb-Staaten zu schaffen. Heute leben hier deren Kinder und Kindeskinder: Mafoud, der weder lesen noch schreiben kann, Meriem, die an der Universität studieren will, die tief religiöse Verkäuferin Yamann und Khada, Besitzer des einzigen Sandwich-Kiosks in Mirail. Der Name des Viertels ist in Frankreich seit Jahren gleichbedeutend mit Arbeits- und Perspektivlosigkeit, Kleinkriminalität, Gewalt und Extremismus - doch die Wirklichkeit ist viel komplexer.