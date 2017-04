WELTjournal Frankreich - die Angst vor Marine Le Pen

Vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich sorgt der Aufstieg der Chefin des rechtsextremen Front National in ganz Europa für Schlagzeilen. Laut Umfragen dürfte Marine Le Pen im ersten Wahlgang die meisten Stimmen und damit sicher in die Stichwahl kommen.

Was will Marine Le Pen, die den Front National aus der Isolierung geführt hat, und wie werden sie und ihre Partei in Frankreich gesehen? Marine le Pen, die sich als Sauberfrau präsentiert und der vom Europa-Parlament Veruntreuung vorgeworfen wird, die Frankreich aus Europa führen und die Grenzen dicht machen will?