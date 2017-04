heute konkret

Risikoversicherungen

Ein Pensionist aus der Steiermark hat in den 1980er Jahren eine Lebensversicherung abgeschlossen. Damit wollte er seine Familie im Falle des eigenen Todes finanziell absichern. Jetzt nach mehr als 30 Jahren hat er einen Brief erhalten in dem ihm mitgeteilt wird, dass die Versicherung nicht mehr zahlen wird, falls ihm tatsächlich etwas passieren sollte. Der Rentner sei nämlich mittlerweile zu alt und das Risiko für die Versicherung damit zu hoch. Hätte der Steirer von der Möglichkeit so einer einseitigen Änderung gewusst, hätte er den Vertrag niemals abgeschlossen. Laut Verein für Konsumenteninformation handelt es sich hier um keinen Einzelfall. Heute konkret hat nachgefragt, was Betroffene in so einem Fall machen können und worauf bereits beim Abschluss einer Lebensversicherung zu achten ist.