heute leben

So schützen Sie Pflanzen vor Frost | Wirtschaftstalk mit Christoph Varga: Kalte Progression | Brautmode & Sommertheater Berndorf | Mag. Sonja Burghard | Wohnräume gestalten | Mode: "metallic" | Angelo Lair - Fotograf aus Tirol | Society: Isabella Großschopf | Stargast: Der Nino aus Wien

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Mittlerweile ist es in ganz Österreich grün geworden, Knospen wohin man schaut. Vieles ist schon aufgeblüht und die Bäume bilden frische Wipfeln. Die Kraft, die die Pflanzen im Frühling entwickeln, und ihre Wirkstoffe macht sich die Pharmazie zunutze. Über heilende Blüten, Knospen, Sprossen sprechen wir heute mit Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Den eigenen Geschmack kennt man, aber ihn umzusetzen ist nicht immer einfach. Das gilt besonders bei der Gestaltung von Wohnräumen, denn es ist nicht jedermanns Sache gleich auf Anhieb die passenden Möbel, Farben oder sonstige Ausstattungen zu finden. In unserer neuen Beitragsreihe haben wir eine Profi-Ausstatterin begleitet, die sehr engagiert vor allem junge Menschen zu ihrem persönlichen Wohlfühl-Ambiente verhilft.

Zu Silvester haben sich sicher einige mit Metallic Outfits eingedeckt und das war gut so. Denn der Metallic-Trend ist wieder zurück und das nicht nur an unseren Füßen. Wie sich der schimmernde Trend im Frühling trägt, zeigt uns jetzt unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl.

Angelo Lair - Fotograf aus Tirol

Selten wurde so viel fotografiert wie heute. Schließlich hat doch jeder eine Kamera in seinem Handy ständig mit dabei. Und diese machen schon ganz gute Bilder. Doch für wirklich gute Fotos gibt es die Profifotografen. Einer, der sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat, ist der Tiroler Fotograf Angelo Lair, den wir Ihnen heute vorstellen.