Die Eifelpraxis - Väter und Söhne Abschluss der Reihe

ZUR STORY

Die ehemalige Krankenschwester Vera Mundt (Rebecca Immanuel) ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder in Berlin und bekommt die Chance, endlich wieder in ihrem alten Beruf Fuß zu fassen. Als Versorgungsassistentin soll sie in der Praxis von Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz) Hausbesuche erledigen. Es locken ein respektables Gehalt und viel Raum für eigenständiges Arbeiten. Einziger Haken an dem tollen Angebot: Die Praxis liegt mitten in der ländlichen Eifel in Nordrheinwestfalen, nahe der belgischen Grenze.



Vera packt also Koffer und Kinder - unter heftigen Prosteststürmen ihres 16-jährigen Sohnes Paul - und zieht von Berlin in die tiefste Provinz. Dort angekommen kämpft sie nicht nur um den familiären Haussegen (es gibt kein Internet!), sondern auch mit ihrem neuen Chef. Der straffe Zeitplan, den Dr. Wegner ihr vorgibt, ist mir ihrer Arbeitsweise kaum zu vereinbaren. Gleich am ersten Tag soll sie 16 Patienten zuhause besuchen. Vera will sich ausgiebig Zeit für ihre Patienten nehmen, was dem nicht gerade herzlichen Arzt ein Dorn im Auge ist. Mit viel Verve und Humor muss sich Vera nun dem Spagat zwischen Familienfrieden und beruflicher Herausforderung jeden Tag aufs Neue stellen.